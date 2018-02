NEDELCEARU, LA UFA // Salariu de 8 ori mai mare in Rusia! Ce mesaj le-a transmis dinamovistilor la plecare

Dinamo si-a vandut cel mai bun fundas chiar inaintea marelui derby.

Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal! Saptamana indragostitilor de fotbal! Joi, 22:00, IN DIRECT la ProTV: Steaua - Lazio

Nedelcearu a plecat aseara in Rusia, acolo unde va juca pentru FC UFA, locul 6 in acest moment. Saltul pentru fundasul dinamovist este urias din punct de vedere al salariului. Va avea un contract de 300.000 de euro pe sezon, de 8 ori mai mult decat in Stefan cel Mare. La Dinamo, Nedelcearu castiga 36.000 de euro.



Nedelcearu spune ca i s-a promis ca daca Dinamo va reveni pe loc de playoff va putea sa plece, iar acest lucru s-a intamplat.



"Am vorbit cu Paul Anton despre Rusia, ne vom intalni in etapa a doua in meci direct. Dinamo nu sta in Nedelcearu. Sunt sigur ca vor ajunge in playoff. Imi pare rau ca ratez derby-ul cu steaua, sunt convins ca baietii vor face un meci mare, iar atmosfera va fi superba. Sper sa ma adaptez acolo si sa nu ma intorc inapoi in 6 luni", a spus Nedelcearu la plecare.