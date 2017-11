Nebunie la Craiova inainte de inaugurarea stadionului de 60 de milioane de euro! Cozi uriase la casele de bilete: FOTO

CS Universitatea Craiova va inaugura noul stadion la 10 noiembrie, de la ora 20.00, într-un meci amical cu Slavia Praga.

Prima partida pe noul Oblemenco urmeaza sa aiba loc, in sfarsit, saptamana aceasta. Meciul contra cehilor de la Slavia Praga se anunta unul incendiar, fanii olteni luand cu asalt casele de bilete in aceasta dimineata! Mai erau 20.000 de bilete disponibile pentru acest meci in conditiile in care deja au fost vandute o treime din bilete inainte de partida cu Steaua.

Cei de la CSU Craiova sunt siguri ca partida va fi sold-out - preturile biletelor pornesc de la 15 lei la peluze pana la 100 de lei la tribuna 0. Cei de la CSU Craiova pregateste un show inainte de meci urmand sa participe mai multe celebritati cunoscute ca fiind sustinari ai Craiovei precum Cristi Minculescu sau Mihai Bobonete.

Stadionul Ion Oblemenco are o capacitate de aproximativ 30.000 de locuri, valoarea lucrărilor de reconstrucţie fiind de 240 de milioane de lei.

Sursa foto: Digi Sport