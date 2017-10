NEBUNIA lui Golofca! A dat GOL pentru Steaua 2 si ii cere din nou iertare lui Becali

Primul Voluntari - Steaua al zilei s-a terminat la egalitate, 4-4!

Derby-ul echipelor secunde s-a jucat in liga a 3-a. Golofca a fost vedeta meciului. Trimis la satelit din cauza problemelor din afara terenului, mijlocasul ofensiv a marcat un gol si a fost implicat in majoritatea actiunilor ofensive ale ros-albastrilor! Vlad Achim si Mario Mihai, jucatori aflati in lotul echipei mari, au inscris si ei pentru Steaua!

"Pe Golofca il dau inapoi plus 100 000 de euro si tot nu-l vor. Hahahaha! Golofca mai are o sansa. Eu mai cred in el. Nu e super valoros, dar e bun, poate face fata. Daca a luat-o razna... M-am dus la echipa si l-am chemat, i-am zis sa ia un pahar de vin sa guste, ca el e degustatorul echipei. Radeau toti! L-am intrebat: vrei sa-ti arat filmuletul cum ai stat pana la 3 noaptea si ai baut bauturi rusesti, de-alea de sunt la moda prin cluburi?", a comentat ieri Becali despre cazul fotbalistului transferat de la Botosani cu 400 000 de euro.