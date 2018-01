Neamtul Thomas Neubert, gata sa revina la FCSB: "Ma intorc oricand, daca vor" Ce spune despre accidentarile din lotul lui Dica

Neamtul Thomas Neubert a plecat cu scandal de la FCSB.

Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Preparatorul fizic care i-a impresionat pe stelisti in primul mandat al lui Reghecampf la Steaua a plecat cu scandal in a doua perioada, dupa ce a acceptat oferta celor de la TSKA Sofia.

Cele doua parti s-au judecat la Comisii, iar Steaua i-a cerut daune de 300.000 de euro. Neubert a trecut insa peste moment, iar acum e dispus sa lucreze din nou cu Becali.



"In acest moment am contract in TSKA. Mai am inca 12 luni de contract. Apoi vom vedea, dar sigur imi voi duce contractul la sfarsit. Nu trebuie sa le platesc nimic. Totul este OK, pot sa ma intorc oricand, daca vor si ei", a spus Neubert la Telekom.

Neubert tine legatura in continuare cu Laurentiu Reghecampf, care a cucerit recent Supercupa cu Al Wahda in Emirate.

"Relatia cu Reghecampf este foarte buna. Am vorbit mult in ultimele saptamani. M-am bucurat mult pentru el, pentru primul trofeu castigat, Supercupa in Emirate. A meritat-o din plin, e un antrenor bun si lucreaza din greu. Ma bucur pentru el".

Steaua s-a confruntat in tur cu multe accidentari, dar Neubert nu vrea sa vorbeasca despre o eventuala problema a preparatorului fizic de la Steaua.



”Este foarte greu sa vorbesti despre asa ceva. Il cunosc pe Marian, este colegul meu si il apreciez foarte mult. Este un preparator fizic foarte bun... (Lupu?) Da, Lupu. Este la un nivel foarte bun. Nu pot sa spun de ce apar accidentari. Chiar nu pot spune nimic, pentru ca nu am informatii din interior”, a mai spus Neubert.