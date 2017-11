"Ne luptam cumva la titlu cu Dinamo? Ce interes sa aiba?" Aroganta stelistilor dupa ultima veste despre Adam Nemec! Ce se intampla cu atacantul lui Dinamo

Adam Nemec are sanse minime sa mai ajunga la Steaua.

Helmuth Duckadam i-a intepat pe cei de la Dinamo dupa ce a aflat ca acestiar ar vrea sa il vanda pe Adam Nemec la CFR Cluj doar ca sa nu ajunga la Steaua: "Ne luptam cumva cu Dinamo la titlu? Ce interes ar avea?"

Presedintele de imagine al Stelei spune ca nu crede ca Nemec, 32 de ani, mai este dorit de Steaua si ca jucatorul nu va ajunge totusi nici la CFR Cluj.

"Nemec este un atacant foarte bun, care ne-a interesat. Nu stiu daca ne mai intereseaza. Din cate am inteles eu, el ar vrea sa plece in strainatate din motive personale. Nu stiu daca subiectul mai este de actualitate asa cum era in urma cu o luna" a spus Helmuth Duckadam la Pro X.

Duckadam l-a laudat pe Constantin Budescu dupa prestatiile excelente la Steaua din acest sezon, dar si dupa evolutiile de la nationala: "Este cel mai bun jucator din tara!" a mai spus Duckadam.