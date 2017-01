"Ne facem de ras in Europa! Doua echipe Steaua? Intram in povesti!" Hagi, despre scandalul Becali - Armata

Hagi a comentat din cantonamentul Viitorului din Cipru scandalul marcii "Steaua" intre Becali si CSA.

"Steaua e aceeasi. E Steaua care a fost si inainte, e cea care e acum si joaca. Gigi si Armata trebuie sa ajunga la un consens, sa plateasca."

"Ne facem de ras in Europa. Ne facem de ras. Un club atat de importanta care a adus cinste... Armata si Gigi trebuie sa inteleaga... daca tribunalul da un castig, sa plateasca niste bani."

"Vreau ca Steaua, Dinamo, UTA, Constanta sa revina toate. Sa ne organizam si sa devina fotbalul o prioritate nationala si va fi bine pentru toti"

"Nu tin cu nicio parte, nu mai sunt acolo, am propriul meu club. Opinia mea conteaza mai putin. Eu mi-am dat o parere. Daca tribunalul spune ca are de platit, trebuie sa plateasca. Doua echipe Steaua? Intram in povesti. Eu mi-am dat o parere. Ma intereseaza ce face clubul meu", spune Hagi.