"Ne e drag de el, nu vedeti cu cata NEBUNIE traieste meciurile?" :)) Cea mai tare declaratie a unui dinamovist despre plecarea lui Contra la nationala

Craiova 2-2 Dinamo | Costache a fost in centrul atentiei la Severin!

A provocat eliminarea lui Zlatinski, apoi a primit el cartonasul rosu pentru o intrare tare la Gustavo. Costache spune ca n-a fost certat de colegi si vorbeste despre despartirea de Contra. Antrenorul nu le-a transmis nimic in vestiar, spune Costache.

"Suntem dezamagiti, am condus cu 2-0 si n-am putut pastra scorul. In prima faza, cea in care Zlatinski a fost eliminat, am fost lovit si de Zlatinski si de Bancu. Apoi, s-a vazut tineretea, lipsa mea de experienta. Colegii mi-au spus sa ridic capul, dar sa ma revansez si sa invat din asta.

Strangem randurile si incercam sa mergem inainte. Nu ne-a zis nimic domnul Contra. E cu noi, ati vazut cum traieste neciurile pe banca, cata daruire si nebunie are. Ne-am atasat de el, ne e drag de el, dar nu stiu ce sa zic de plecarea lui. Oricine vrea echipa nationala, dar decizia e la el, nu stiu...", a spus Costache la Digisport.