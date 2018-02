"Ne bazam pe Dinamo cu Steaua! E greu la 3 zile dupa Lazio!" Reactia celor de la CFR dupa victoria care a dus-o la 5 puncte peste Steaua

CFR Cluj 2-0 Astra / CFR Cluj a ajuns la 17 partide fara gol primit in acest sezon in Liga 1!

Chelsea - Barcelona, marti, 20 februarie, 21:45, IN DIRECT la ProTV. Bucurati-va de fotbal! Se simte (A)Roma calificarii: Lazio - Steaua, in direct la PRO TV, joi, ora 20:00!

Culio si Tucudean au marcat golurile CFR-ului in victoria fara emotii in fata Astrei. Presedintele clujenilor, Iuliu Muresan, a vorbit imediat dupa partida in direct la Pro X despre partida aceasta, dar si despre meciul de duminica seara intre Steaua si Dinamo.

"Am spus de la inceput ca ne-o dorim pe Dinamo in playoff pentru ca e o echipa cu traditie si cu multi fani.



Echipa are un joc consistent, important este ca am luat foarte putine goluri, avem cea mai buna aparare din campionat, marcam si goluri. Este insa mult munca in spatele acestor rezultate.



Ne-am impus jocul, am mai avut ocazii, a fost bara lui Djokovic si ratarea apoi a lui Tucudean. Daca le transformam, scorul era mult mai mare. Important e ca a dat primul gol la noi Tucudean pentru ca se va descatusa si sunt sigur ca va mai marca multe goluri la noi pentru ca este un jucator foarte bun.



Nu am inteles ce s-a intamplat de la inceput la faza golului (lui Culio), apoi am vazut ca validase din prima reusita. A fost . A fost un meci arbitrat foarte bine, nu avem nimic de reprosat.



Este greu pentru Steaua sa joace la 3 zile dupa meciul cu Lazio si apoi cu Dinamo. Steaua e echipa mai buna, se vede in clasament, dar cred ca Dinamo va face orice pentru a castiga pentru ca are nevoie de victorie, nu de egal, pentru calificarea in playoff. Imi pare rau ca am prins-o pe Steaua inainte de meciul cu Lazio, nu dupa, pe asta ma bazez cand spun ca Dinamo poate castiga.



L-am remarcat si pe Culio, si pe Deac care alergau incredibil si pe finalul meciului, au fost pregatire fizica foarte buna.



Cred ca CFR va termina pe primul loc, apoi Steaua si CSU Craiova. Cred ca Astra isi va pastra locul in playoff, apoi va fi Dinamo. Si mi-ar placea sa fie si Viitorul" a spus Iuliu Muresan la Ora Exacta in Sport.