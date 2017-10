INCREDIBIL! Sotia lui Ekeng n-a primit nici acum banii pe care i-a promis Dinamo. Traieste din MILA prietenilor jucatorului

Sotia lui Patrick Ekeng sustine ca Negoita nu i-a platit nici acum, la un an si jumatate de la moartea sotului sau, banii promisi!

Dinamo anunta in iunie 2016 ca ii va achita familiei o suma egala cu salariul pe un an al lui Ekeng, in jur de 60 000 de euro. Nathalie Ekeng spune insa ca sefii clubului nu i-au dat decat 5000 de euro pentru a-i amenaja mormantul fostului fotbalist in Camerun. Sotia lui Ekeng are de gand sa vina la Bucuresti pentru a le cere explicatii conducatorilor de la Dinamo. Familia fostului fotbalist traieste din mila prietenilor lui Patrick.

"Voi veni să vorbesc cu Ionuţ Negoiţă. Dar nu am bani pentru biletul de avion către România. Să văd cum mă voi descurca. În octombrie vreau să vin la Bucureşti. Mi-au dat 5.000 de euro şi i-am amenajat mormântul lui Patrick din Camerun. Atât şi nimic mai mult. Pentru copii nu au dat nimic.

Niciun euro. Ne este foarte greu fără Patrick. Din punctul de vedere al sănătăţii, copiii sunt bine. Dar viaţa este dură pentru noi. Foarte dură. Eu, în primul rând, nu muncesc, nu am un serviciu. Este greu să plăteşti facturile, să mănânci, să te descurci cu copiii.

Îmi este foarte greu să asigur mâncarea pentru copiii mei. Locuim în Le Mans, Franţa, şi este dificil. Prietenii lui Patrick mă ajută cu bani şi mâncare de când el a murit. Le mulţumesc din suflet. Copiii sunt forţa mea. Trebuie să fiu puternică pentru ei.

Dinamo nu m-a ajutat cu nimic cu privire la copiii mei. Nu mi-au dat nici salariile lui Patrick. Mi-au dat doar acei 5.000 de euro, pe care i-am investit în amenajarea mormântului din Camerun. În rest, nu am văzut nimic”, a spus Nathalie in Cancan.