Incredibil! Dintr-o echipa care NU EXISTA la clubul cu cel mai mare buget din Romania! Ce investitii URIASE sunt anuntate la Rapid

Fie ca va fi cu bani din Qatar, fie ca va trai din bugetul Primariei Sectorului 1, Rapid e aproape de o noua viata!



Primarul Tudorache are de gand sa insiste pana-si va vedea visul cu ochii: Rapid din nou in Liga 1, cu un buget record pentru Romania. Primarul de la Sectorul 1 anunta investitii masive in club. Rapid ar putea avea un buget de peste 17 milioane de euro.

"Voi merge in acest proiect, indiferent daca voi avea sustinerea AFC Rapid sau a Miscarii Feroviare. Am vrut sa-i aduc pe toti la masa, sa fie unitate. Multi locuitori din Sectorul 1 mi-au cerut sa ma implic. Pana cand eu voi pleca de la Primarie, poate va veni un investitor. Bugetul nostru poate fi insuficient pentru inalta performanta. Caut sponsori inca de acum pentru anii viitori. Am gasit deja un sponsor, care acum ofera bani unei echipe din Liga 1. Cand se va termina contractul cu acel club, va veni alaturi de noi.

Daca vine un investitor din Qatar, sa vina, dar pana acum nu s-a intamplat asta. Voi solicita la Ministerul Finantelor si baza PRORapid. Cred ca am obtinut deja si votul de care mai aveam nevoie in Consiliu. Putem da 17-18 milioane de euro catre Rapid, toate sectiile de sport. Vom investi si in infrastructura", a anuntat Tudorache.