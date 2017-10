Ancelotti si-a ales viitoarea echipa! E gata sa revina in Premier League pentru un nume URIAS! Unde vrea sa antreneze

Singurul club care l-ar putea face sa-si schimbe planurile: Arsenal! Italienii de la Mediaset anunta ca Ancelotti e gata sa refuze si posibilitatea de a reveni la Milan penru o noua aventura in Premier League, unde a luat titlul cu Chelsea in 2010. Chiar daca Arsene Wenger a semnat o prelungire cu doi ani a contractului sau pe Emirates, pozitia sa nu este complet sigura. O eventuala demitere a francezului ar putea deschide rapid negocierile cu Ancelotti.

Carlo Ancelotti a fost dat afara de Bayern a doua zi dupa infrangerea clara cu PSG din Champions League, 3-0.



Carlo Ancelotti has only one job in his sights after Bayern Munich sacking https://t.co/7ZrNbfHpUF pic.twitter.com/aer08oqVVf