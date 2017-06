Nastase s-a simtit UMILIT la petrecerea Stelei: "Nu ma salutau, se uitau urat la mine!" Ce s-a intamplat

Ilie Nastase n-a primit atentia pe care o astepta din partea CSA Steaua. A fost ignorat la petrecerea in care clubul Armatei aniversa 70 de ani de la infiintare.

"A fost urat. Unii vorbeau cu mine, altii nu. Singurul care vorbea cu mine a fost Anghel Iordanescu. A fost si el stupefiat ca nu m-au chemat si pe mine pe scena, nu am decat vreo 62 de ani de Steaua. Probabil ca domnul Talpan nu le-a dat voie. El a stricat toata petrecerea. Nu stiu cine e, un sergent major. Lacatus de abia m-a salutat, cu greu.

Generalii se uitau urat la mine, eram imbracat militar si aveam grade mai mari ca ei. In loc sa se tina un moment de reculegere pentru cei care au facut istorie la Steaua si au murit, ei si-au facut selfie pe scena. Urat! Nu cred deloc nici in proiectul lor cu echipa de fotbal. Nu mai sunt timpurile de acum 40, 50 de ani. E greu sa faci echipa fara bani, nu poti sa iei jucatorii in armata si sa-i obligi sa joace la Steaua", a spus Nastase la Sport.ro.