"N-or sa ia multi puncte aici, nu ma asteptam la scorul asta". Reactia lui Dan Petrescu dupa ce a ajuns in fruntea Ligii I cu CFR

Gaz Metan 0-3 CFR Cluj | Echipa lui Dan Petrescu urca in fruntea Ligii I alaturi de FC Botosani. Petrescu spune ca spera la noi evolutii bune, desi echipa sa are un program dificil in urmatoarele etape.

"Sincer, nu ma asteptam la acest scor. Gazul este o echipa buna, nu multe echipe vor pleca de aici cu puncte. E greu sa castigi aici.

Am jucat mai bine decat la Botosani, ne-am creat ocazii, am dat trei goluri si cred ca puteam sa mai marcam.

Chiar daca nu am primit gol, avem ceva probleme pe faza de aparare.



Nu am schimbat echipa fata de meciul precedent pentru ca baietii s-au antrenat bine. Eu nu am vreo regula, decat aceea ca in teren intra cei care se antreneaza cel mai bine.

Acum ma gandesc doar la meciul cu Iasi.

Avem un program foarte greu, dar incercam sa scoatem maximum din fiecare meci", a spus Dan Petrescu dupa Gaz Metan 0-3 CFR Cluj.