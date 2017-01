'N-am vrut sa-l las pe Gnohere la Steaua!' Ce spune Negoita despre TRADAREA Bizonului

Patronul lui Dinamo ii linisteste pe fani. Nu e niciun pericol de criza in Stefan cel Mare.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Ora exacta in Sport! In fiecare zi, de la 10:45 si 21:00!

Negoita ii asigura pe suporteri ca Dinamo va creste in evolutii si spune ca nu exista nicio sansa de a pierde actiunile in favoarea lui Nicolae Badea.

"Nimeni nu trebuie sa-si faca iluzii, lucrurile sunt sub control. Am avut o relatie corecta cu Nicolae Badea. Prioritatea mea e clubul Dinamo, fiecare problema are cel putin o solutie. Sunt speculatii multe", a explicat Negoita la Dolce.

Oficialul dinamovist a vorbit si despre transferul lui Gnohere la Steaua. Negoita s-a opus in vara, cand propunerea era de 3 ori mai mare, dar n-a mai avut dupa ultima propunere a lui Becali:

"N-am vrut sa-l las pe Gnohere la Steaua, in vara a fost o oferta foarte buna pentru el. Daca nu a mai vrut la Dinamo, nu puteam sa-l tinem cu forta. Clubul a pierdut foarte multi bani fata de oferta din vara. Clubul nu e pe plus, avem insa o crestere si o stabilitate".