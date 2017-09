"N-am vazut asta la nicio echipa, niciodata!" Dica, ATACAT de unde se astepta mai putin

Deciziile lui Dica sunt contestate de unul dintre fostii sai colegi din Steaua UEFAntastica.

Florin Lovin il inteapa pe antrenorul Stelei pentru schimbarile pe care le face in timpul meciurilor. Lovin este agentul lui Alibec si Budescu, fotbalisti contestati pentru evolutiile din ultimul timp.



"Am vazut chestii pe care nu le-am vazut la nicio echipa din lumea asta. Meci de meci doua schimbari la pauza. Ma uit si eu la Champions League, la Europa League, la nationala, nu vad in niciun meci antrenor sa faca doua schimbari la pauza", a spus Lovin la Telekom Sport.