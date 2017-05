"N-am mai putut sa alerg in setul 3, ma doare glezna!" Simona vorbeste despre cel mai negru scenariu: ratarea Roland Garros

Simona Halep a pierdut finala de la Roma cu Elina Svitolina, 6-4, 5-7, 1-6. In primul set, romanca a avut parte de o accidentare la glezna.

Halep e ingrijorata pentru accidentarea la glezna si spune ca va face un RMN zilele urmatoare. Spera sa se recupereze repede si sa fie in forma pentru Roland Garros.

"La 5-3 in primul set cand m-am intors pentru un forehand am simtit din nou durere, de aceea am cerut sa imi fie bandajata glezna, ma temeam sa nu ajung mai rau. Nu imi place niciodata sa renunt in timpul meciurilor, nu vreau sa opresc meciurile, voiam doar sa incerc sa castig setul doi. Insa nu am putut. M-a durut si inca ma doare cand merg.

"Psihic nu este atat de rau, sunt inca puternica, nu ma panichez. Fizic, nu puteam sa alerg, de aceea nu am facut nimic in setul trei. Svitolina este o jucatoare foarte buna, cu evolutii foarte bune in acest an."

"Eu voi incerca sa ma recuperez cat mai curand posibil si sa merg la Roland Garros, asta imi doresc. Cred ca o saptamana este suficienta pentru recuperarea gleznei, dar trebuie sa fac un RMN sa vad ce am. Voi merge acasa sa il fac. Sper ca nu este prea rau. Nu simt asta. Inca ma doare, deci va trebui sa fac un control", a spus Simona Halep. (News.ro)