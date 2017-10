"N-am jucat niciodata tenis pentru Romania! Am jucat pentru mine, familia mea si antrenori!" Declaratia surprinzatoare a lui Ilie Nastase

Ilie Nastase ii ia apararea lui Marius Copil, care a refuzat convocarea in echipa de Cupa Davis a Romaniei.

Ilie Nastase ii da dreptate lui Marius Copil si spune ca nici el nu a simtit vreodata ca joaca tenis pentru Romania.

"Sa stiti ca eu am jucat toata viata mea tenis nu pentru Romania, ci pentru mine, familia mea, antrenori si atat. Nu pot spune ca ma gandeam la Romania cand jucam tenis, de aceea nu il critic pe Copil in vreun fel."



"E adevarat ca veneam cu mandrie la nationala, dar erau alte vremuri, asa eram noi atunci educati. Nu ii invinovatesc pe cei care vorbesc acum precum Copil", a declarat Ilie Nastase la Radio Sport 1.

Declaratia lui Ilie Nastase vine in sprijinul lui Marius Copil, cel care si-a explicat refuzul de a veni in echipa Romaniei de Cupa Davis prin faptul ca nu simte ca trebuie sa reprezinte Romania.

"Romania nu m-a ajutat cu absolut nimic. Cand eram junior, la 16 ani, tatal meu platea tot doar ca sa pot participa pe tabloul principal, sa nu mai joc in calificari. N-am fost ajutat cu nimic. Totul a fost obtinut pe barba mea si cu ajutorul parintilor mei. Daca traiam intr-o tara care m-ar fi ajutat total in cariera, atunci da, as da si eu inapoi Romaniei ceea ar merita", a spus Marius Copil.