"N-am inteles-o pe aia cu fularul! Lazio i-a eliminat din Champions League!" Ce spune Dica despre aroganta dinamovistilor

Dica le-a cerut jucatorilor sai sa uite victoria cu Lazio. Trebuie s-o bata pe Dinamo si sa lupte pentru primul loc inainte de play-off.

Dica a vorbit si despre gestul jucatorilor de la Dinamo, care au vandut bilete pentru derby cu fularele lui Lazio la gat.

"N-am inteles-o pe aia cu fularul... Lazio i-a eliminat din preliminariile Champions League. Chiar nu am inteles, dar e problema lor. Nu ma intereseaza ce fac ei, noi mergem pe drumul nostur. Incercam sa facem lucrurile cat mai bine, sa vorbim mai putin si sa facem mai mult. Cu totii am fost foarte bucurosi dupa meciul cu Lazio, nu stiu cata lume sa astepta sa obtinem aceasta victorie. Deocamdata nu am obtinut calificarea. Urmeaza meciul cu Dinamo si le-am zis baietilor sa fie concentrati, campionatul e principalul nostru obiectiv", a spus Dica.