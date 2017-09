"N-am fost cu nimic mai prejos! Suporterii, minunati!" Reactia lui Miriuta dupa debutul pe banca lui Dinamo

FCSB 1-0 DINAMO | Vasile Miriuta a pierdut derby-ul, la debutul sau pe banca lui Dinamo.

Vasile Miriuta: "N-am fost cu nimic mai prejos decat ei. Am avut multe ocazii. A fost acea faza fixa a lor... n-are importanta cine trebuia sa il marcheze pe Momcilovici. Nici nu vreau sa raspund la intrebarea asta."

"Vreau sa imi felicit jucatorii pentru prestatia din acest meci, au muncit mult, si-au dorit victoria."

"Suporterii au fost minunati, asa cum e de obicei galeria lui Dinamo".

"N-a fost un debut fericit, din pacate. Niciodata nu trebuia sa pierdem acest meci, adversarii au ajuns prima oara la poarta noastra in minutul 30. Ne-a lipsit luciditatea, am primit un gol din faza fixa."

"Am avut o ocazie uriasa prin Hanca, bara lui Mahlangu, ocazia mare a lui Nemec. Ii felicit, am facut un meci bun, nu meritam sa pierdem. Totusi, punctele pierdute conteaza, dar ma bucura atitudinea jucatorilor, care au facut exact ce le-am spus dupa doar doua zile de antrenament. Atitudinea echipei imi da sperante pentru jocul urmator.

(DigiSport)

Dupa aceasta infrangere, Dinamo ramane pe 7 in clasament, la 10 puncte in spatele liderului CFR Cluj.

Paul Anton: "Ne-am ridicat la valoarea unui derby!"

"Sufleteste suntem un pic multumiti pentru jocul prestat. Ne-am ridicat la valoarea unui derbi. Detaliile fac diferenta, o faza fixa ne-a costat. Am avut ocazii. Asta este, trebuie sa invatam, sa fim mai atenti. In fotbal detaliile fac diferenta. Am avut ocazii foarte multe si foarte importante pentru a egala.", a spus Anton la Digi Sport.

Paul Anton a precizat, referitor la faptul ca a purtat banderola de capitan, ca toti jucatorii dinamovisti de pe teren sunt capitani. "Nu stiu daca voi ramane capitan. Indiferent cine poarta banderola ne respectam, suntem o echipa. In teren suntem 11 capitani si suntem o echipa".