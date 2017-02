'N-am facut in viata mea doua penalty-uri. Am sacosa plina de injuraturi!' Prima reactie a lui Tamas

CSU Craiova 1-2 Steaua | Tamas e bucuros dupa victoria de la Severin. Desi s-a accidentat, Tamas spune ca vrea sa fie pe teren weekendul viitor, cu Gaz Metan.

"Trebuia sa castigam azi, e bine ca am facut-o, ne-am indepartat putin de ei, erau aproape. N-am facut in viata mea doua penalty-uri intr-un meci. Nu-mi reprosez nimic, se intampla. Am sacosa plina cu injuraturi, suntem obisnuiti si de pe alte stadioane. Mai avem doua meciuri, sper sa le castigam pe ambele, dupa care vom vedea daca putem sa fim primii sau nu. Nu vreau sa discut de alte echipe, daca bat, daca pierd, n-am ce sa zic! M-am lovit la deget, voi face zilele viitoare niste examene sa vedem despre ce e vorba. Sper sa fiu in regula!", a spus Tamas.