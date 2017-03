"N-am castigat 3 puncte, dar am castigat un jucator". Pustiul de 17 ani care a impresionat la Craiova 

Astra 0-0 CSU Craiova, in primul meci din Play Off. Multescu spune ca este multumit cu egalul, desi echipa sa a ratat ocaziile mai mari.

"Astra este echipa campioana, ce sa mai zicem. Nu am castigat 3 puncte, dar am castigat un jucator. Screciu a fost cel mai bun de pe teren.

Puteam sa castigam, am avut ocazii clare, mai clare decat ale Astrei. Sunt suparat si nu prea pe Ivan. A ratat o ocazie mare, dar e important ca el ajunge mereu la finalizare.

Cu Dinamo va fi foarte greu. Orice meci e greu in Play Off. La nivelul acesta, constanta si precizia fac diferenta. Dinamo este foarte periculoasa, pentru ca are jucatori de viteza. Sper sa nu ne mai surprinda acum, pentru ca avem experienta meciurilor din sezonul regulat", a spus Gigi Multescu, antrenorul Craiovei, dupa egalul cu Astra.