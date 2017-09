"N-a fost fault la golul lui Vera! Steaua n-a avut penalty!" VERDICTUL pentru fazele controversate de la CFR - Steaua

CFR 1-1 Steaua / Ion Craciunescu a analizat fazele controversate de la derby-ului campionatului.



Ion Craciunescu sustine ca reusita lui Vera din minutul 8 nu trebuia anulata de arbitru, deoarece atacantul CFR-ului nu l-a faultat pe Benzar. Nici Pintilii nu ar fi trebuit sa vada galben, in timp ce Romario Benzar nu merita penalty.

Despre reusita lui Vera din minutul 8:

"Asta nu e fault niciodata! Benzar a ridicat bratele si a dat senzatia ca sare, dar nu a mai sarit. Nu e vina atacantului. Sigur, portarul si jucatorii care erau acolo s-au oprit, nu se stie daca era gol", a spus Ion Craciunescu la Digi.

Pintilii nu trebuia sa primeasca cartonas galben, sustine Craciunescu. "E un atac intarziat, dar ii atinge putin calcaiul, ii lipseste ceva pentru galben", a spus fostul arbitru.

Despre golul lui Vera din minutul 45:



"Nu e offside la golul lui CFR, jucatorul care era in offside nu atinge mingea si nu influenteaza faza. Este gol valabil. El era in pozitie de offside si a ramas in pozitie de offside fara sa influenteze adversarul in niciun fel".

Despre penalty-ul cerut de Benzar

"La Benzar exista doar variante. Daca aparatorul joaca mingea cu picioare si cade asupra adversarului, jocul continua. Daca nu atinge mingea si cade pe picioarele adversarului, decizia este lovitura de la 11 metri. Filmarea nu ne ajuta prea mult, nu pot sa zic daca atinge mingea clar si ii schimba directia. Daca o atinge si ii schimba directia, nu este penalty. Daca nu o atinge, atunci este penalty. Sunt doua lucruri foarte clare", a spus Craciunescu.