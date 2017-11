N-a castigat la LPF, iese de tot din fotbal: Sorin Dragoi a demisionat de la Timisoara!

Presedintele clubului ACS Poli Timisoara si-a anuntat astazi demisia

Sorin Dragoi, care a pierdut saptamana trecuta conducerea LPF, a demisionat din functia de presedinte al clubului ACS Poli Timisoara.

Dragoi va ramane totusi provizoriu in conducerea clubului pana in iarna, cand va fi desemnat un nou presedinte.

"Am ajuns la un moment de cumpana si asa cum am adus la cunostinta Consiliului Director, in ultima sedinta din 29 septembrie 2017, imi depun demisia incepand de astazi, 1 noiembrie, din functia de presedinte al clubului Poli Timisoara. Voi ramane provizoriu in functie pana la intreruperea campionatului, in iarna, moment pana la care membrii Consiliului Director vor desemna o alta persoana in functia de presedinte", a precizat Dragoi intr-un comunicat.

Saptamana trecuta, Sorin Dragoi a candidat pentru postul de presedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), dar a pierdut alegerile. La conducerea LPF a fost reales Gino Iorgulescu, cu 13 voturi pentru si unul impotriva.