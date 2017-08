Mutu si Negoita, INTERZISI in loja din Stefan cel Mare de Nicolae Badea! Prima reactie: "Situatie penibila"

Dinamovistii s-au trezit intr-o situatie unica inaintea partidei cu Gaz Metan din Stefan cel Mare.

Negoita si Mutu au avut surpriza ca parcarea VIP si loja sa fie inchisa cand au ajuns la stadion. Acestea ii apartin lui Nicolae Badea, cel care are detine o parte din arena printr-un contract ce sta in calea modernizarii arenei din Stefan cel Mare. Reprezentantii lui Badea au deschis loja in cele din urma, insa Negoita si invitatii sai s-au mutat in tribuna, iar Adrian Mutu s-a dus pe banca langa Cosmin Contra. Danciulescu a catalogat situatia drept una penibila.



”Este o situatie penibila, e penibila pentru ca nu mai e decat un termen de o saptamana pana sa se faca in centrul Bucurestiului un stadion de care sa se foloseasca tot sportul romanesc.

Nu vorbim doar de Dinamo. aștia suntem noi, romanii, ne intrebam de ce nu vine lumea la stadion, de ce fug investitorii, suntem intr-o situatie grea, ne afundam din ce in ce mai mult in mocirla. Trebuie sa punem umar langa umar sa progresam”, a spus Danciulescu la Digi.