Mutu pune tunurile pe Miriuta: "Am lasat echipa pe locul 7!" SINGURA GAFA din mandatul sau: "Am remediat repede, l-am dat afara!"

Dinamo a ratat play-off-ul pentru prima data de la implementarea noului sistem competitional.

Dinamovistii au pierdut meciul decisiv cu Astra si vor juca un play-out in partea a doua a sezonului. Adrian Mutu si Cosmin Contra au fost printre cei aratati cu degetul de conducerea lui Dinamo dupa acest dezastru.

Adrian Mutu nu se considera vinovat pentru situatia de la Dinamo, cel putin nu singurul vinovat. "Briliantul" recunoaste ca a comis o singura greseala: transferul lui Albin. Mutu spune ca el si Contra au lasat echipa pe locul 7 si indreapta atentia spre Vasile Miriuta.



"Vinovat nu ma simt. Sa ni se spuna acum ca noi suntem de vina sau numai noi suntem de vina mi se pare prea mult si nu e adevarat. E putin prea mult, pentru ca noi am plecat in etapa 7 (Contra a plecat dupa etapa a 10-a - n.red.) lasand echipa pe locul sapte. Intr-adevar, am facut si un transfer nereusit, acela al lui Albin, dar pe care l-am remediat dupa o luna, dandu-l afara.



Cred ca in meciurile pe care Dinamo le-a disputat dupa plecarea lui Cosmin si a mea, aveau timp destul sa remedieze pozitia in clasament, sa refaca echipa, pentru ca a fost si o perioada de transferuri. Repet, am lasat echipa le locul 7, ceea ce s-a facut apoi a fost o gestionare foarte proasta a echipei. Si aducerea unui antrenor care nu a fost capabil sa se ridice la nivelul lui Dinamo, din pacate", a declarat Adrian Mutu pentru TelekomSport.