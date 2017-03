Mutu plange dupa Steaua si FC Arges. "Briliantul" cere FRF sa ia masuri pentru a nu mai disparea branduri

Mutu cere o solutie din partea FRF pentru a opri acest fenoment de disparitie a echipelor din fotbal.

Mutu este unul dintre simbolurile lui Dinamo din ultimii 20 de ani insa deplange situatia Stelei, care a devenit FCSB in urma aprobarii in Comitetul Executiv a schimbarii de nume.

"Duminica e derby! FCSB - FC DINAMO BUCURESTI. Trebuie să batem! In poza sunt eu, in tricoul lui FC Arges (alt brand care a disparut) acum 20 de ani. Am invins FC Steaua Bucuresti (alt brand) cu scorul de 3 - 2.

FRF ar trebui sa gasesca o solutie pentru a securiza aceste nume mari, brand-uri sau embleme ca nici nu mai stiu cum sa le spun, sa nu dispara din fotbalul romanesc. Ne distrugem singuri istoria unui sport asa de frumos.

Vrem nationala puternica, dar campionatul nostru de fotbal e pe cale de disparitie. Atunci despre ce vorbim cand jucatorii tineri si de viitor joaca intr-un campionat de genul asta.

Pacat de oamenii de afaceri care au investit pe bune bani in fotbal si, ca tot a venit vorba de ei, poate statul gaseste o modalitate prin care sa ii incurajeze sa continuie sa investeasca sau sa investeasca si mai mult pentru ca altfel nu stiu unde ajungem.", a scris Mutu pe pagina sa de Instagram.