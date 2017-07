Mutu, PARIU pe Dinamo in returul cu Bilbao! Ce spune despre calificare dupa o repriza URIASA cu Athletic

Dinamo 1-1 Bilbao | Dinamo a fost aproape de o victorie senzationala in fata bascilor de la Athletic Bilbao.

Directorul general Mutu e mandru de jocul 'cainilor' si incurajeaza sperantele de califiacre ale fanilor.

"Am avut 20 de minute mai slabe, am inceput cu frica, s-a vazut, baietii aveau tarc, n-am putut sa construim. Ne-a trebuit un gol sa ne revenim. Chiar daca Bilbao are prima sansa in retur, am facut un meci foarte bun, ne jucam sansa acolo. La golul lor a fost fault, la cel anulat al nostru n-a fost offside. Sa ai un Balon de Aur la un meci al lui Dinamo e bine, nu? Ma bucur ca a venit Rivaldo la meci. Si ma bucur ca echipa i-a multumit pe suporteri. Avem sansa a doua, am avut ocazii, n-am putut sa marcam. Trebuie sa ne multumim cu acest rezultat pentru ca nu avem ce face!", a spus Mutu la TVR 1.