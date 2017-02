"Mutu isi urmareste propriul interes, vrea sa antreneze! A vrut sa-l dea afara pe Andone!" Ce spune Piturca despre situatia de la Dinamo

Piturca e sigur ca Mutu a vrut inca din start sa-l demita pe Andone si crede ca fostul jucator al nationalei isi propune doar sa devina el antrenor in Stefan cel Mare.

O noua experienta in tribuna de peste 1 milion de oameni! DESCARCA GRATUIT noua aplicatie Sport.ro! Bucurati-va de fotbal Bucurati-va de fotbal! Marti, 21 februarie, 21:45 la Sport.ro: Manchester City - AS Monaco! Joi, 23 februarie, 22:00 Genk - Astra, in direct la PRO TV!

"Nu vreau sa vorbesc de omul Mutu. Spun doar ca s-a schimbat ceva in rau de cand a ajuns la Dinamo. Eu ii stiu caracterul, il cunosc, stiu ce urmareste. El vrea sa antreneze. A mai facut-o la o echipa, dar tot asa, ascuns, pentru ca nu are licenta. El nu are nici experienta ca oficial si a dat si declaratii nefericite. A stricat atmosfera. S-a schimbat tot de cand a sosit el. Andone nu a mai avut liniste sa-si faca treaba asa cum trebuie. Patronul a tacut si a permis sa se ajunga la aceasta atmosfera. Cunoscandu-l, cred ca Mutu a vrut sa-l demita pe Andone de la inceput. Am ajuns sa il cunosc foarte bine, isi urmareste doar propriul interes!", a spus Piturca la Digisport.

Fostul selectioner recunoaste ca e fan Contra si ca are asteptari mari de la el.

"Am mare incredere in Contra. El are si foarte multa sansa. A obtinut rezultate cu Petrolul, cred mult in el. Daca acum au invins Botosani, sunt pe drumul bun. Au castigat la moral. Era o catastrofa pentru el dac anu batea aseara. Asa, lucrurile s-au indreptat", a explicat Piturca.