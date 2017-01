Mutu incearca aducerea unui fost coleg la Dinamo. Prima achizitie a iernii poate fi un fundas francez

Dinamo l-a pierdut pe Harlem Gnohere si a ramas cu doi atacanti: Nemec si Popa. Pana sa ii aduca lui Andone inca un varf, Mutu incearca transferul unui aparator francez.

Adrian Mutu vrea sa isi convinga inca un fost coleg sa aleaga Dinamo. Dupa ce l-a adus in urma cu cateva luni pe italianul Ceccarelli, presedintele din Stefan cel Mare intentioneaza sa-l faca si pe francezul Claude Pierre Marie Dielna sa aleaga echipa alb-rosie.

Potrivit celor de la sport.sfr.fr, Mutu a luat legatura cu Dielna, alaturi de care a jucat in Franta, la Ajaccio.

In varsta de 29 de ani, fundasul este legitimat la Sheffield Wednesday, dar in 2016 a fost imprumutat la Slovan Bratislava, in Slovacia.

Mutu si Dielna au fost coechipieri in sezonul 2013/14 la Ajaccio.

Francezul a mai evoluat de-a lungul carierei sale la Lorient, Istres, Olympiakos si Sedan.