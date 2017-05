Mutu i-ar fi "lasat" titlul Viitorului, daca era in locul Stelei. "Noi, Dinamo, nu am fi facut acest demers"

Sambata, 3 iunie, 21:45 Finala Champions League: Real Madrid - Juventus, in direct la PRO TV!

Adrian Mutu spune ca Dinamo i-ar fi lasat titlul Viitorului fara sa faca scandal, asa cum face Steaua dupa ce cele doua echipe au terminat la egalitate, 44 de puncte, la finalul campionatului.

Regulamentul este ambiguu iar Gigi Becali spune ca vrea sa mearga la TAS, pentru ca in ROAF scrie ca este avantajata echipa care are cifre mai bune in meciurile directe din "campionatu", nu "din play-off".

Scandalul a inscat un schimb de replici si intre FRF si LPF, cele doua foruri care guverneaza fotbalul romanesc:

”Nu ne ajuta cu nimic tot acest scandal, care s-a iscat acum si intre FRF si LPF, plus ca lucrurile ies si in presa internaționala. Dinamo sta de o parte, se uita si nu se baga pentru ca totusi suntem de parere ca titlul se castiga pe teren si nu la TAS. Dar, asta nu-i impiedica pe cei de la Steaua sa faca acest demers, pentru ca au posibilitate de a face lucrul asta si au si ei dreptatea lor. Dar, fair-play... nu stiu, ca merit..., in ansamblu, Viitorul a meritat sa castige. Noi, Dinamo, nu am fi facut acest demers!”, a spus Mutu, la Digi.