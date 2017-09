Mutu i-a dat un ULTIMATUM unui jucator dupa infrangerea cu Steaua: "Nu mai merge asa, nu e ok cum joaca"

Steaua 1-0 Dinamo / Adrian Mutu a criticat dur un jucator adus cu mari sperante la Dinamo.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 21:45 Dortmund - Real Madrid! Joi, 28 septembrie, 20:00, Lugano - Steaua!

Mutu l-a luat in colimator pe Jeremy Bokila, adus cu mari sperante de la CFR Cluj in acest sezon. Atacantul a intrat pe parcursul meciului, insa nu a adus nimic bun in jocul lui Dinamo. Mutu ii da un ultimatum atacantului.

"A fost un meci disputat, cred ca rezultatul nu e echitabil. Intr-adevar, am dominat prima repriza, iar in repriza secunda au fost actiuni de ambele parti. Egalul cred ca ar fi fost echitabil.

O sa vedeti ca Dinamo va fi in play-off, nu va faceti griji. Mi-a placut echipa timp de 50-60 minute, Vasile Miriuta va face o treaba buna si va reusi sa prinda play-off-ul.

Baietii au jucat, si-au creat ocazii. Atacantii trebuie sa lucreze, sa fie mai concentrati, sa marcheze. Vreau mai mult de la Bokila, asa nu merge, nu e ok cum joaca. Un jucator de valoarea lui ar trebui sa joace mult mai bine decât o face el acum. Le reprosez jucatorilor ca nu au fost concentrati in fata portii si nu au marcat, pentru ca au avut ceva ocazii.

Sper ca baietii sa se odihneaca, sa-si recupereze puterile, ne asteapta un meci dificil. Pozitia din clasament ne obliga sa nu mai facem pasi gresiti", a declarat Adi Mutu, la Telekom Sport.