Mutu, categoric dupa DEZASTRUL din ultimele etape de la Dinamo: "E vina jucatorilor. Contra e cel mai bun!" Despre cine spune ca NU MERITA tricoul lui Dinamo

Mutu e constient ca rezultatele lui Dinamo sunt mult sub asteptarile pe care el aveau fanii inainte de startul sezonului, dar spune ca vina antrenorului Contra e minima.

"Infrangerea vine dupa un meci mai putin reusit al nostru mai ales in repriza a doua. A fost incredibil de proasta. Suntem suparati, frustrati, ne intrebam ce se intampla. Nu e OK ca echipa noastra sa aiba aceste oscilatii de forma. Cosmin era foarte suparat dupa meci. Era suparat pe situatie, pe jucatori, dar nu i s-a facut rau. Nimeni n-a vrut sa se bata cu nimeni, a fost o discutie intre suporteri si Hanca, si Filip. Suporterii i-au luat la intrebari si ei raspundeau, se intampla astfel de lucruri in fotbal. Inteleg reactia fanilor, suntem la Dinamo, e presiune.

Sper ca impreuna sa avem rezultate in viitor. Nu e ok sa avem 4 infrangeri in 9 meciuri, mai ales cu un antrenor cum e Cosmin Contra, pe care eu il consider printre cei mai buni. Ne trebuie un parcurs plin de victorii, de aia suntem Dinamo. Am pierdut meciurile pe greseli personale, asta nu ne bucura deloc. Si ieri le-am facut cadou doua goluri celor de la Timisoara. Jucatorii, daca vor sa imbrace tricoul lui Dinamo, trebuie sa schimbe viteza, sa joace la alt nivel. Cred ca e mai mult vina jucatorilor decat a antrenorului", a spus Mutu la PRO X.

Intrebat daca grecul Katsikas merita sa poarte tricoul lui Dinamo, Mutu a fost categoric: "In momentul asta nu cred, dar stiu cat munceste, cat isi doreste, cat de mult vrea sa aiba succes. Din pacate, pana acum nu i-a iesit asa cum ne-am fi dorit cu totii".