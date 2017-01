Mutu a fost DECISIV pentru Steaua! Cum l-a convins pe Negoita sa i-l dea pe Gnohere lui Becali

Bizonul a semnat pe 3 ani si jumatate. Nu va ramane la Steaua decat un an, e sigur Becali.

Pasul urmator pentru atacantul francez e un campionat din zona Golfului, unde sa castige mult mai mult, spune patronul Stelei. Pana sa plece, Gnohere trebuie insa sa dea goluri multe pentru Steaua. Bizonul si-a sters de pe contul de Instagram pozele in care apare alaturi de colegii de la Dinamo si a anuntat ca isi propune sa marcheze in derby pentru noua sa echipa.

Intrebarea fanilor legata de modul in care au decurs negocierile cu Steaua primeste un raspuns-surpriza. Gazeta Sporturilor scrie ca directorul general Mutu e cel care a insistat ca afacerea sa aiba loc. Dinamo a pierdut 750 000 de euro din oferta de 1 milion pe care a facut-o Becali vara trecuta, dar va putea folosi 250 000, pretul agreat acum, pentru investitii in transferuri. Logica aplicata de caini e simpla. Mutu a vrut sa obtina cat mai mult de pe urma unui jucator pe care l-ar fi pierdut gratis dupa cateva luni si pe care Andone anuntase ca nu se mai bazeaza in 2017. La Dinamo, varf ramane slovacul Nemec, iar tanarul Popa va primi mai multe sanse decat in prima parte a campionatului, sustine Andone.