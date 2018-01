Mutare surpriza gandita de Dan Petrescu! Tinta de ULTIMA ORA pentru CFR: un mijlocas olandez

CFR Cluj a realizat un singur transfer oficial pana acum: Valentin Costache, de la Dinamo.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV! Romania spre Euro 2020! Tragere la sorti grupele Nations League, 24 ianuarie, ora 13.00, in direct la Pro TV

Clujenii mai sunt in discutii si cu George Tucudean, dar si cu... Huseyin Dogan. Dogan are 23 de ani, iar pozitia sa de baza este de mijlocas central. Poate juca insa si pe benzile terenului.

Dogan are dubla cetatenie, turca si olandeza, si este cotat la 100.000 de euro. In acest moment, Dogan este legitimat in liga a doua olandeza, la FC Oss.

Dogan este una dintre cerintele lui Dan Petrescu pentru aceasta perioada de mercato. Oficialii clujeni au declarat in repetate randuri ca au intocmit o lista cu posibile tinte pentru perioada de transferuri din iarna, insa nu vor face niciun pas pana nu isi va da acordul si Dan Petrescu.