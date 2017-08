Muresan le-a raspuns imediat stelistilor, dupa acuzele ca "CFR joaca in 14". Oficialul din Gruia l-a ironizat pe Mihai Stoica

Stelistii au criticat vehement arbitrajul dupa 1-1 cu Astra. Acestia au acuzat o viciere de rezultat, reclamand golul anulat aiurea al lui Golofca. Gigi Becali, patronul FCSB, a pus tunurile si pe rivalii de la CFR, pe care i-a acuzat ca "joaca in 14".

La scurt timp dupa declaratia lui Gigi Becali, Iuliu Muresan a reactionat si el. Acesta a intervenit telefonic la postul Digisport, cerand ca "organele abilitate ale statului sa ia masuri daca vreun club se ocupa cu asa ceva".

"E pacat! Niciun club nu se ocupa cu asa ceva. Daca s-ar ocupa, organele abilitate ale statului ar trebui sa ia masuri. Se intampla! Uneori nu ni s-a dat noua penalty si au primit altii. Acum am primit noi. Noi nu ii criticam pe arbitri daca gresesc.



A fost o faza in care cred ca Gaman nu era pozitionat bine pentru a vedea. Era in linie cu jucatorul care a facut acel penalty si ar fi trebuit sa se consulte cu tusierul, care sa ii spuna ce a fost. In unele reluari pare ca a fost hent, dar in altele nu. De ce nu s-a bagat tusierul? Era obligatia lui!

Arbitrii gresesc asa cum gresesc toti. Sunt de acord. Dar de ce sa nu vedem si greselile noastre, ale antrenorilor sau ale jucatorilor? Mi s-a parut ca nu a fost ofsaid la Golofca, dar este o faza grea. Ma bucur că Mihai Stoica este fanul nostru", a spus Muresan.