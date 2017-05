Muniru nu se agita prea tare sa-si caute echipa, dupa ce Becali l-a dat afara. Cum si-a facut ghanezul ultima aparitie

Anuntat de Becali ca e liber sa isi caute echipa, Sulley Muniru se relaxeaza in aceasta perioada in tara natala. Mijlocasul a mers in Ghana.

Muniru a plecat in Ghana dupa ce Steaua l-a anuntat ca nu va mai conta pe el din sezonul viitor. Acolo, mijlocasul se relaxeaza, lasand in seama impresarului sau negocierile pentru o noua mutare.

Sulley Muniru s-a fotografiat alaturi de prietenii sai la sala de forta, dar si intr-o costumatie inedita langa masina sa luxoasa.

ALHAMDULILLAH ????????Great work out with my dudes????????❤️ #Holidays #Ghana. FUTURE SO BRIGHT ???????????????? pic.twitter.com/t5p29tK64W