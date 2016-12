"Muncesc sa ajung precum Cristiano Ronaldo!" Super reportaj cu Andrei Ivan: Cine l-a facut sa REFUZE Steaua

Daca nu se facea fotbalist, idolul oltenilor, Ivan putea ajunge pictor sau gimnast.

Oltencele fierbinti sa nu-si faca sperante. De Craciun, Ivan si-a facut planuri de insuratoare si ramane la Craiova. Oltenii l-au vindut la Sparta Praga pe capitanul Vatajelu.

Ivan o rasfata pe iubita lui de sarbatori, acasa, la Moreni, unde s-a reunit toata familia. In copilarie, Ivan a facut un an de gimnastica. E bun la parkour, dar si la pictura.

"Dormea cu mingea in pat si cu ghetele in picioare, seara incearcam sa-i dam crampoanele jos si se trezea din somn: lasati-ma sa dorm cu ele in picioare. Sunt cea mai mandra mama, imi dau lacrimile de fericire", povesteste mama lui Ivan.

Ivan n-a ajuns la Steaua pentru ca n-a vrut tatal sau, cel care a crescut cu Craiova Maxima.

"Pentru mine, echipa asta, e ca o icoana. Si eu am tinut cu echipa asta de mic copil", spune tatal lui Ivan.

De sarbatori, Ivan l-a vizitat pe primul lui antrenor.

"Are calitati apropiate de Ronaldo. are viteza, dribling in viteza, gandeste rapid", declara Mircea Petrescu.

"Cristiano Ronaldo e modelul meu, daca muncesc sper sa ajung ca el", spune Ivan.