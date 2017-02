Multescu se teme de DEMITERE dupa infrangerea cu Dinamo: "Probabil sunt demodat!" 

Dinamo 2-1 Craiova / Oltenii visau la titlu, dar acum se tem pentru calificarea in play-off, dupa infrangerea cu Dinamo.

Craiova a fost surprinsa de jocul agresiv al lui Dinamo, iar Multescu spune ca el nu stie sa antreneze asa ceva. Antrenorul oltenilor a vorbit aseara cu presedintele clubului si spune ca nu se pune problema de o schimbare pe banca inaintea ultimei etape din sezonul regulat.

"Sunt anesteziat! Si de noaptea nedormita si de rezultat. S-au adunat atatea, e ca picatura chinezeasca. Suntem ca Sisif, construim si daramam. Nu avem timp de lamentari, meciul care urmeaza e si primul si ultimul. Trebuie sa reusim calificarea in play-off.

Ne lipseste un jucator cu sange rece. Aseara am vorbit doar cu Marcel Popescu, ne-am sfatuit ce trebuie sa facem. Pana la meciul urmator, nu am nicio emotie. Nu ai cum sa schimbi antrenorul in cateva zile. Eu nu lucrez la antrenamente asa ceva, nu le zic jucatorilor sa joace agresiv. Eu lucrez doar tehnic si tactic, probabil ca sunt demodat", a declarat Gigi Multescu la Digi.

Craiova intalneste Gaz Metan in ultima etapa.