Multescu se plange de probleme GRAVE de lot la meciul cu Dinamo! Ce jucatori lipsesc

Antrenorul Craiovei are multe batai de cap inaintea duelului cu Dinamo.

Multescu se plange de probleme de lot inaintea partidei cu Dinamo, insa cu toate astea, asteapta un rezultat important din partea elevilor sai.

"Nu mai este niciun secret ca meciul cu Dinamo pentru noi si pentru suporterii nostri este foarte important. Venim dupa o perioada grea, dupa doua infrangeri, de aceea ne dorim sa ne reabilitam in fata suporterilor si sa aducem puncte.

Dinamo este una dintre echipele in forma ale campionatului, astfel incat sunt argumente pentru un meci disputat. Avem in continuare probleme de efectiv: Popov a fost operat, Briceag nu este suta la suta refacut si de accea nu-l vom forta in acest joc, Burlacu s-a accidentat la ultimul antrenament, in vreme ce Screciu este gripat, dar avem sperante ca starea lui se va imbunatati, astfel incat sa poata fi macar rezerva la meciul de maine.

In ciuda acestor necazuri, cei care vor intra trebuie sa fie concetrati si sa dea totul pentru victorie. Mergem la victorie, cu toate fortele, si ne dorim pe langa un rezultat favorabil sa nu iesim cu pierderi umane", a declarat Multescu, informeaza site-ul oficial al clubului oltean.

Multescu a vorbit si despre prelungirea contractului cu CS Universitatea Craiova: "In privinta prelungirii contractului nu este o indecizie a mea, ci e o hotarare comuna, luata cu conducerea, sa ne canalizam toate fortele si eforturile pentru aceste meciuri vitale pentru noi. in opinia mea am realizat lucruri bune: am calificat echipa in play-off si suntem aproape de ultimul act al Cupei, iar la finalul actualului sezon pentru prima data dupa multi ani Universitatea Craiova va juca in competitiile europene.

A fost si este o presiune mare, din toate partile. Dar pe care mi-am asumat-o de la bun inceput. Sa va dau un exemplu: la Steaua cu CFR nu s-a tras nici macar un sut pe spatiul portii, daca noi am fi jucat astfel probabil eram dati afara din Craiova. Ma refer la cat de pretentiosi sunt suporterii Universitatii, dar sincer nu m-am gandit ca poate fi atata presiune".

Jucatorul Alexandru Baluta considera ca echipa trebuie sa invete din ultimele jocuri. "Avem datoria de a ne revansa in fata suporterilor nostri pentru ultimele rezultate. Suntem aceiasi jucatori care am castigat derby-urile cu Dinamo. Toti suntem concentrati la meciul de maine, nu la cel din Cupa. Doar stiti ce ambitie si rivalitate este intre noi si Dinamo. Trebuie sa fim uniti, sa dam mai mult ca la celelalte jocuri, sa facem tot ce putem pentru a castiga. Trebuie sa aratam caracter, mai multa rautate, tupeu, sa-i luam de sus pe adversari. Suporterii trebuie sa inteleaga ca avem nevoie de ei si la greu, si acum cand trecem printr-o perioada mai dificila. Sper sa vina cat mai multa lume la stadion si sa plece fericita acasa."