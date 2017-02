Multescu, pe faras la Craiova! Oltenii vor acelasi antrenor urmarit si de Becali pentru Steaua

Gigi Multescu va fi demis de la Craiova daca va rata calificarea in play-off.

Aflati in prezent pe locul 3, oltenii duc o lupta grea cu Gaz Metan, Dinamo, CFR si Astra pentru calificarea in finala campionatului. Dupa infrangerea cu Dinamo, Gigi Multescu a vorbit deja despre posibilitatea inlocuirii sale si a anuntat ca se simte depasit. ProSport scrie ca sefii clubului il vor pe Edi Iordanescu in locul lui Multescu, daca acesta va rata calificarea in play-off. Pe Iordanescu il urmareste si Gigi Becali pentru inlocuirea lui Reghecampf la Steaua. Antrenorul a fost amenintat deja dupa remiza cu Medias ca va fi concediat in vara, daca Steaua nu va castiga titlul. Mai mult, Reghe ar fi participat la o betie cu MM Stoica in deplasarea de la Zurich, acolo unde Steaua nu a jucat nimic si a remizat cu o echipa de liga a doua.



"Sunt anesteziat! Si de noaptea nedormita si de rezultat. S-au adunat atatea, e ca picatura chinezeasca. Suntem ca Sisif, construim si daramam. Nu avem timp de lamentari, meciul care urmeaza e si primul si ultimul. Trebuie sa reusim calificarea in play-off.

Ne lipseste un jucator cu sange rece. Aseara am vorbit doar cu Marcel Popescu, ne-am sfatuit ce trebuie sa facem. Pana la meciul urmator, nu am nicio emotie. Nu ai cum sa schimbi antrenorul in cateva zile. Eu nu lucrez la antrenamente asa ceva, nu le zic jucatorilor sa joace agresiv. Eu lucrez doar tehnic si tactic, probabil ca sunt demodat", a declarat ieri Gigi Multescu la Digi.

Edi Iordanescu e liber de contract dupa despartirea de TSKA Sofia.