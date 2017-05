Multescu, OUT DE LA CRAIOVA?! "Am dat de mult raspunsul, patronul stie!"

Gigi Multescu isi incheie in vara contractul cu CS Universitatea Craiova.

Multescu a raspuns ofertei de prelungire facute de patronul Rotaru si lasa de inteles ca va parasi Craiova in aceasta vara.

"Am facut o partida buna cu CFR, cu determinare, cu tot ce ne-a lipsit pana acum. Se poate si mai bine. In tur am pierdut cu 3-1, sunt multumit. Am fost dezamagit de ceea ce s-a intamplat la meciul cu Voluntari, cand mi s-a cerut demisia.

Ma bucur pentru victoria asta, pentru jucatori, pentru fanii care ne sustin pana la capat. Nu vreau sa spun acum daca raman sau nu, dar raspunsul l-am dat de mult. I-am promis domnului Rotaru ca nu anunt nimic. Sunt obosit, am fost foarte stresat in ultima perioada. Ma bucur pe interior, nu ma exteriorizez", a spus Multescu la Digisport.