Multescu, gata sa PLECE de la Craiova: "Termenul pentru negocierea contractului a expirat!" 

Gigi Multescu spune ca nu a negociat cu sefii sai pentru prelungire.

Antrenorul Craiovei anunta insa discutii dupa perioada de Paste, dar se declara dezamagit de mai multe evenimente din retur.

"Depinde de foarte multe lucruri ramanerea mea. Aveam un termen limita, trebuia sa ma intalnesc cu conducerea sa vorbim de prelungirea contractului, dar nu s-a intamplat acest lucru, probabil vom discuta dupa Paste. Nu vreau sa discut despre sansele de a ramane la Craiova.

Nu stiu daca s-a negociat cu alti antrenori, eu va pot spune doar ca nu am negociat cu alte echipe. Consider ca am avut rezultate bune si puteau fi si mai bune. In play-off am fost afectati de: plecarea celor 4 jucatori, de faptul ca suntem singura echipa care nu joaca acasa, de arbitraje si de problemele la finalizare” a spus Gigi Multescu.