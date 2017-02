Multescu, ALL IN cu Dinamo: "Am luat goluri stupide cu Steaua. Acum trebuie sa facem ORICE pentru play-off"

CSU CRAIOVA 1-2 STEAUA | Multescu e dezamagit de rezultatul meciului cu Steaua. Craiova are acum un nou derby, contra lui Dinamo/

'Ne trebuie cel putin un egal ca sa fim in play-off' - spune Multescu. Antrenorul lui CSU il apara pe Zlatinski dupa ce bulgarul a ratat un penalty contra Stelei si spune ca ambele goluri primite de Craiova au venit in urma unor erori uriase.

"Cred ca puteam sa obtinem mai mult, meritam. In prima repriza am dominat, am primit un gol stupid. Putea fi parat. A venit contrar jocului. Si al doilea gol a fost stupid, n-am inteles prea bine ce s-a intamplat. Meritam mai mult. Nu e vina lui Zlatinski, au ratat jucatori mult mai mari ca el.

Putea fi 1-0 pentru noi, din pacate nu am reusit sa materializam momentele bune pe care le-am avut. Am emotii cu play-off-ul, nimic nu e jucat. Avem cel mai greu program, nu putem sa fim linistiti pana cand nu suntem matematic acolo. Trebuie sa luam un punct cu Dinamo ca sa fim matematic in play-off", a spus Multescu la Digisport.