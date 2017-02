Motivul pentru care Viitorul lui Hagi trebuie sa se teama de Steaua! Dezvaluirea unui fost jucator

Viitorul s-a distantat in clasament in fata Stelei, dar Hagi nu trebuie sa se relaxeze acum.

Alex Chipciu spune ca Steaua ramane periculoasa la titlu si este clar avantajata in meciurile directe cu Viitorul, acolo unde echipa lui Hagi are o singura victorie in istorie.



"Intr-adevar, Viitorul are un joc foarte frumos, e de laudat ce a facut domnul Hagi acolo."



"Cred ca doar el putea sa faca asemenea lucruri, dar cred ca la bataie cu Steaua in meciurile decisive, experienta Stelei, de a lungul anilor, isi va spune cuvantul si vor castiga campionatul", a spus Chipciu la DolceSport.