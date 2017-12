Motivul pentru care Alibec e PRIZONIER la Steaua! Becali a dezvaluit clauza ciudata din contractul cu Astra

Gigi Becali nu vrea sa-l vanda pe Alibec in aceasta iarna.

Steaua - Lazio, 15 februarie, 22:00, in direct la PRO TV!

Dupa ce a facut un sezon de toamna extrem de slab, Denis Alibec mai primeste o sansa din partea Stelei. Atacantul trebuie sa se antreneze in cele doua cantonamente, iar in retur sa demonstreze ca nu isi incheie cariera inca de pe acum.

Becali a avut oferta de 3 milioane de euro pentru Alibec, insa spune ca nu poate sa-l vanda din cauza unei clauze din contractul de transfer de la Astra.

"Pe trei milioane de euro nu-l dau, cum am mai vazut eu ca s-a vehiculat. De ce? Din cauza procentelor pe care le am cu Astra. Potrivit contractului, Astra va primi 10% dintr-un viitor transfer sau un milion de euro daca suma este mai mare de 2,5 milioane de euro. Asa ca de aceea nu-l dau asa. Pai, decat sa-l dau pe 3 milioane, mai bine pleaca pe doua milioane de euro”, a spus Gigi Becali, la Digi.

Becali e dispus sa-l vanda pe Alibec cu 5 milioane de euro, jumatate din cat visa sa obtina.

”Am primit oferta pentru Alibec si azi. M-au intrebat ce pret cer pe el. Le-am spus ca am avut oferta de 7 milioane de euro si acum vreau 5 milioane de euro. Cum sa dau un jucator de 5 milioane pe unul pe care il iau gratis (n.r.- schimb cu Omrani)?”, a spus Becali.

Patronul Stelei spera ca Alibec sa revina mai puternic in retur.

”Eu mai cred inca in Alibec. Nu foarte mult! Valoarea lui e certa. Sa fie barbat si sa treaca peste toate. Nu pot sa pun banii inaintea Stelei. Steaua e o masinarie care trebuie sa mearga inainte. Am vorbit cu el. I-am dat o masina, un jeep, ca nu avea masina. Eu am vrut sa demonstrez ca am dragoste fata de el. Dragostea inca mai e. ’Iti dau masina, nicio problema, dar asta nu inseamna ca sta echipa dupa tine, Denis’, i-am spus.

’Da, nea Gigi, iti promit ca dau un restart acum si ca ma antrenez cum trebuie si ca o sa demonstrez’, mi-a raspus. I-am mai zis ’daca nu pleci anul viitor, o sa imbatranesti la Steaua!’. Asa ca, vom vedea acum care va fi reactia lui”, a mai spus Becali.