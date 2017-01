Motivul incredibil pentru care Budescu s-a ferit sa accepte oferta de transfer a lui Gigi Becali

Budescu a plecat duminica in Cipru, unde va intra in cantonament cu Astra.

Becali nu renunta la Budescu, dar decizia acestuia sa se antreneze cu Astra pare sa transeze acest transfer.

Potrivit Gazeta Sporturilor, Budescu nu a vrut sa mearga la Steaua din cauza problemelor pe care Becali le are cu CSA in scandalul marcii si numelui.

Posibilitatea ca echipa lui Gigi Becali sa-si piarda dreptul de a participa in Europa in eventualitatea in care isi va schimba numele l-a facut pe Budescu sa aleaga Giurgiu, loc pe care il cunoaste foarte bine.

La Astra, Budescu ca avea sansa sa joace in primavara Europeana, acolo unde o va intalni pe Genk.