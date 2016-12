Mos Craciun transforma -14 in -3 la Timisoara! ULTIMA ORA: Gaz Metan, Pandurii si ASA, depunctate cu -3

Timisoara are toate motivele sa spere ca va juca in Liga I si in sezonul viitor. "Verdictul de la TAS le va fi, cel mai probabil, favorabil", spune Marius Mitran, directorul de comunicare al Ligii Profesioniste de Fotbal.

UPDATE 16:00 FRF a anuntat, printr-un comunicat postat pe site-ul oficial, ca trei cluburi din Liga I - ASA, Pandurii si Gaz Metan - au fost penalizate cu 3 puncte, din cauza datoriilor.

Gaz Metan a avut o situatie mai speciala si a sperat ca va avea castig de cauza la apel (explicatiile mai jos), insa Comisia din cadrul FRF a inclus-o pe lista echipelor care raman fara 3 puncte.

Mai multe detalii despre deciziile Comisiei de Apel AICI.



Timisoara isi va primi inapoi 8 din cele 14 puncte de penalizare, Gaz Metan nu va pierde 3 puncte la Comisii, iar toate depunctarile vor fi injumatatite in playoff/playout - e anuntul facut astazi de Marius Mitran la Ora Exacta in Sport.

LPF nu a avut pana acum o solutie oficiala in ceea ce priveste modul in care se vor aplica depunctarile in a doua parte a sezonului, dar oficialul Ligii spune ca aceasta este varianta optima, in spiritul noului sistem dupa care se joaca Liga I.

"Depunctarile vor fi injumatatite in playoff/playout. Daca tot am manifestat intentia, prin noul sistem, ca distantele sa se micsoreze in playoff si playout, e normal ca aceste distante sa ramana mai mici intre echipe prin aceasta impartire.", a spus Mitran la Sport.ro.

Directorul de comunicare al LPF a facut precizari cu privire la toate echipele aflate in situatii financiare critice.

"Gaz Metan - din datele pe care le avem noi, Gaz Metan are toate sansele sa scape de depunctare. Echipa din Bulgaria careia avea sa ii plateasca datoria nu mai exista. Ei nu aveau unde sa plateasca, clubul nu mai exista."

"Celelalte doua echipe (Pandurii si ASA) vor fi depunctate. Acolo lucrurile sunt limpezi."

"Timsioara - 6 puncte de penalizare pentru datorii. Dar 8 puncte sunt pentru ca nu a indeplinit baremul sezonul trecut pentru o echipa care retrograda in Liga a 2-a. Dar ei, practic, nu au retrogradat. Timisoara are sanse mari sa isi castige aceste 8 puncte la TAS. Verdictul se va da in aceasta iarna.", a mai spus Marius Mitran.

