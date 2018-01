Morutan trage tare in Turcia! La vara are 2 examene importante: BAC-ul si debutul la Steaua  

Stelistul de 70 de milioane, Morutan si-a luat cartile de istorie si biologie in Turcia, unde invata pentru BAC. La vara mai are un examen important: sa-i duca pe stelisti in Champions League.



Morutan a semnat cu stelistii, dar ramane la Botosani pana la vara. Invata pentru BAC in cantonamentul din Turcia.



"Sportul e materia mea preferata. Dau BAC-ul la matematica, biologie, istorie si romana. Inca nu am dat autografe la scoala", a declarat pustiul de la Botosani.



Morutan a marcat pentru Botosani in ultimul amical. Rusii n-au reusit sa-l prinda pe viitorul star al stelistilor. Cu toate astea, Botosani a pierdut meciul cu 2-1.