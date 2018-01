Morutan nu vrea sa fie doar un alt "caz Golofca": "Vreau sa demonstrez ca nu am fost luat doar pentru a indeplini o dorinta!" Cum crede ca va decurge relatia cu Becali

Morutan a semnat cu Steaua in aceasta iarna, dar va juca pentru echipa lui Dica abia din vara. Fotbalistul a fost lasat la Botosani pentru ultima parte a sezonului.



Pustiul in varsta de 18 ani a vorbit pentru prima data de la semnarea actelor despre transferul sau si spune ca nu vrea sa fie un nou "caz Golofca".

”Vreau sa demonstrez ca sunt fotbalist bun si ca n-am fost luat de Steaua doar pentru a indeplini dorinta cuiva! Vreau sa muncesc si sa arat ca sunt un baiat bun. Nu m-am gandit la ce presiunea va fi asupra mea. Normal este sa-mi fac treaba pana la vara la FC Botoșani, sa dau totul pentru echipa mea si sa arat ca sunt fotbalist”, a declarat Morutan pentru GazetaSporturilor.

Cu doar cateva zile inainte ca Golofca sa fie trimis inapoi la Botosani, Gigi Becali a declarat Mihai Stoica si Nicolae Dica au insistat pentru transferul acestuia.

Morutan a incercat sa creioneze si tiparul dupa care se va cladi relatia sa cu finantatorul stelist.

”Daca o sa-mi fac treaba pe teren, n-o sa am probleme cu dansul. Da, vor mai fi si meciuri proaste si o sa incerc sa nu am treaba cu ce spune domnul Gigi Becali, sa ma concentrez doar la fotbal. Trebuie sa fiu constient ca vin la cea mai mare echipa din Romania”, a mai declarat Morutan.