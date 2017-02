Momentul A&G! Reghecampf poate sa foloseasca in sfarsit echipa pregatita in cantonament! Cum arata Steaua cu Medias

Steaua e obligata sa bata la Medias ca sa nu ramana din nou la 6 puncte de Viitorul.

Cu Alibec si Gnohere apti si pregatiti, Laurentiu Reghecampf are in sfarsit parte de atacul mult visat. Cei doi au fost adusi in iarna pentru a rezolva problemele din ofensiva, insa niciunul nu a reusit sa marcheze din actiune pana acum. Mai mult, Alibec n-a mai inscris de la inceputul lunii decembrie din actiune, de cand juca la Astra, in timp ce Gnohere n-a mai dat gol in urma unei actiuni din august 2016, cand juca la Dinamo!

Acum Reghecampf spera ca echipa sa practice jocul pregatit in cantonament, iar cei doi sa inscrie.

"Alibec si Gnohere sunt jucatori foarte buni, jucatori pe care noi ne-am dorit sa-i aducem in aceasta iarna. Vom intalni o echipa care se va apara, deci avem nevoie de jucatori de forta, care sa se descurce in momentele dificile. Cred eu ca ar fi o solutie buna sa jucam cu cei doi”, a declarat Laurentiu Reghecampf.

"Ma astept ca Steaua sa se descatuseze, pentru ca am muncit foarte mult in cantonament, au revenit si jucatorii care au avut probleme de sanatate si lotul nostru este mult mai puternic", a mai spus Reghe.

Echipa probabila a Stelei:

Nita - Balasa, Tamas, Moke, Momcilovic - Pintilii, Muniru (Achim) - Jakolis, Alibec, De Amorim (Fl.Tanase) - Gnohere